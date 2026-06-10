أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء ما وصفتها بعمليات «الدفاع عن النفس» ضد إيران، والتي نُفذت بأمر من الرئيس الأميركي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.

وقالت سنتكوم إن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأميركيين استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة الإيرانية قرب مضيق هرمز.

وأضافت أن العملية جاءت «رداً متناسباً» على هجمات استهدفت قوات أميركية وسفناً تجارية دولية في مياه المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، ومستعدة للتعامل مع ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية غير المبررة».