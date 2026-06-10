أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ لها الهجمات التي شنتها إيران على الأردن والبحرين والكويت، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.

وجاء في البيان أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية كذلك تضامن القاهرة الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مشددةً على دعمها للإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها وقدراتها الوطنية.

وأشار البيان إلى أن أمن واستقرار الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، مجددًا رفض القاهرة لأي أعمال أو ممارسات تستهدف سيادة الدول أو أمنها ووحدة أراضيها، ومؤكدًا ضرورة خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

