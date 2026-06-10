قال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إن القوات المسلحة الإيرانية سترد "بردّ قاسٍ ومُوجِع" في حال استهدافها، واصفًا هذا الرد بأنه ضرورة نابعة من "العقل والشرع والعرف".

وأعرب ذو النور عن دعمه لإمكانية إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين في اليمن، قائلًا: "إن خلق أزمة في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار هذا النائب إلى أن "وحدة جبهة المقاومة بين طهران وبيروت وصنعاء وبغداد وغزة"- بحسب تعبيره- قد غيّرت موازين المعركة، مضيفًا أن حكومتي لبنان والعراق قد لا تدخلان رسميًا في هذه المعادلات، لكن تعزيز التعاون الإقليمي يمكن أن يؤثر تدريجيًا على البنى الرسمية أيضًا.