ترامب: الحصار البحري على إيران جعلها "فقيرة للغاية"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحصار البحري المفروض على جنوب إيران جعلها "فقيرة للغاية".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحصار البحري المفروض على جنوب إيران جعلها "فقيرة للغاية".
وأضاف أنه سيواصل هذا الحصار طالما كان ذلك ضروريًا.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حادثة إسقاط مروحية "أباتشي" على يد إيران في مضيق هرمز كانت "ذات أهمية ضئيلة" بالنسبة لترامب.
وكان ترامب قد أكد سابقًا، عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
حُكم على رجل الدِين وعضو مجمع المدرسين والمحققين في الحوزة الدينية بقم وأستاذ جامعة مفيد والباحث الديني المحتجز في سجن "قم"، عبد الرحيم سليماني أردستاني، من قِبل المحكمة الخاصة برجال الدين، بالسجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية وتجريده من الزيّ الديني.
وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.
ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.
وكان سليماني أردستاني قد ذكر في رسالة من داخل السجن أنه يواجه اتهامات من بينها "تشويش الرأي العام"، و"الإساءة إلى المقدسات"، و"الإساءة إلى المرشد" فيما يتعلق بعلي ومجتبى خامنئي، و"التجمع احتجاجًا على اعتقال مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)"، و"التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي".
أعاد وزير الحرب الأميركي، بيـت هيغسيث، عرض منشور دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" بشأن الرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مضيق هرمز.
وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متقدمة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.
وأضاف أن الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يُصابا بأي أذى.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها قدمت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، مشروع قانون إلى البرلمان، يمنح لندن دعماً أكبر في مواجهة الأنشطة العدائية التي تنفذها دول أجنبية.
وبحسب البيان، فإن القانون، في حال إقراره، سيمنح الحكومة صلاحيات جديدة لمواجهة الأفراد والمنظمات والجماعات الوكيلة التي تعمل نيابة عن دول أجنبية.
وكشفت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية "MI5" أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات المرتبطة بالدول ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، بما في ذلك 20 مخططاً محتملاً مميتاً قالت إنها تحظى بدعم إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "كلما ثبت أن دولاً أجنبية تقوم بإجراءات تهدد أرواح الناس أو تضعف مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن تواجه عواقب".
وأضاف: "لن نسمح لعناصر معادية بأن تدفع أموالاً لمجرمين صغار لتنفيذ أعمالها القذرة".
أعرب حزب الله اللبناني في بيان صدر يوم الثلاثاء عن تقديره لما وصفه بـ"الموقف المشرف لإيران إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق الشكر لا الإنكار أو الإهانات المتعمدة في مواجهة الضغوط الخارجية.
وجاء في البيان أن دعم طهران لـ"الحقوق المشروعة" لحزب الله وتحملها التكاليف المالية والسياسية يدل على أنها داعمة للبنان وليس العكس. كما أكد الحزب أن إيران كانت دائما خير ناصح للبنان، ولعبت دورا في دعم "المقاومة" من أجل تحرير الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ووصف حزب الله الاتهامات التي وجهتها بعض الجهات الرسمية في لبنان بشأن دور طهران بأنها "لا أساس لها" و"مرفوضة"، مشيرا إلى أن مهاجمة النظام الإيراني، بما في ذلك عبر بيانات مشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة، تمثل اصطفافا مدانا ويخدم العدو.
وفي ختام البيان، قال حزب الله إنه يثمن وفاء وشجاعة إيران، وسيواصل "المقاومة" حتى تحقيق حقوقه، حتى لو كانت التكاليف باهظة.
رغم مرور أكثر من 100 يوم على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، لا يزال التناقض في التصريحات مستمراً بشأن موعد إقامة مراسم تشييعه ودفنه. في 28 فبراير، اغتيل علي خامنئي، خلال سلسلة من الضربات الصاروخية الإسرائيلية ضد طهران، والتي استهدفت مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى.
وصرح المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا ناد علي، بأن تصريح الاستخدام المجاني للمترو وحافلات النقل السريع في العاصمة قد تم تمديده حتى نهاية العقد الأول من محرم.
وأرجع ناد علي سبب هذا القرار إلى "التزامن مع إقامة مراسم تشييع علي خامنئي"، مضيفاً أن هذا القرار قد تمت الموافقة عليه في مجلس مدينة طهران.
وفي الوقت نفسه، أعلنت "لجنة إحياء ذكرى" علي خامنئي في بيانها رقم 2 أن مراسم الوداع والتشييع والدفن لعلي خامنئي ستقام "بعد العقد الأول من محرم، وعقب استكمال التنسيقات النهائية للأجهزة المسؤولة" والمجموعات الشعبية لتقديم الخدمات.
وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.