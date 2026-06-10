أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 10 يونيو، أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء الجولة الجديدة من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجاء ذلك تعليقاً على الضربات المتبادلة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مطالبةً الأطراف المعنية بإبداء ضبط النفس.

وقالت زاخاروفا: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء الجولة الجديدة من المواجهة المسلحة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت بالاعتداءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران. ونطالب الأطراف كافة بإبداء ضبط النفس والوقف الفوري للهجمات العسكرية".

كما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أمل بلادها في عودة الأوضاع إلى المسار السياسي والدبلوماسي في أسرع وقت ممكن.