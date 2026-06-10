كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان على منصة "إكس"، أن البنى التحتية الحيوية تمثل "شرايين حياة الناس"، وأن التهديد باستهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، "ليس استعراضًا للقوة، بل هو دليل على العجز أمام إرادة شعب"، على حد تعبيره.
وأضاف أن إيران "ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغط أو تهديد".
قال نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، تعليقًا على اعتماد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إن أي دولة تصوّت لصالح أو تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الأميركي في مجلس المحافظين تُعتبر "دولة معادية".
وأضاف أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "تأثر بلوبي القوى العالمية وتحول إلى أداة لتنفيذ السياسات الأميركية".
وتابع أن الولايات المتحدة "تسعى بعد قصف المنشآت النووية إلى العثور على المواد المخصبة ونقلها خارج البلاد".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديثه عن الحرب مع إيران، إن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير عند انتهاء الصراع.
وأضاف: "نُخرج ملايين البراميل من النفط عبر مضيق هرمز كل ليلة. أعلن ذلك للمرة الأولى اليوم، والآن بعدما أصبحوا على علم بذلك يمكنني الحديث عنه".
وتابع ترامب أن "بعض التقديرات كانت تشير إلى احتمال تراجع سوق الأسهم بنسبة تصل إلى 25 في المائة بعد الهجمات"، معتبرًا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي "كان يستحق ذلك".
كما قال إنه كان قلقًا من ارتفاع أسعار النفط إلى 250 دولارًا للبرميل، إلا أن السعر يبلغ حاليًا نحو 85 دولارًا للبرميل.
أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منصة "إكس"، بأن القوات الأميركية عطّلت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، ناقلة نفط في خليج عُمان للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بسبب ما وصفته بمحاولة نقل نفط من إيران في خرق لـ "الحصار" القائم على إيران.
وذكرت "سنتكوم" أن الناقلة "ست بلو" التي ترفع علم بالاو تم تعطيلها أثناء عبورها خليج عُمان.
وأضاف البيان أنه بعد رفض طاقم السفينة تنفيذ أوامر القوات الأميركية، نفذت طائرة أميركية ضربة بمقذوفات دقيقة استهدفت غرفة المحركات.
وأشارت "سنتكوم" إلى أنه منذ بدء الحصار على إيران، تم تعطيل 8 سفن، وتغيير مسار 134 سفينة امتثلت للأوامر، والسماح لـ 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديثه عن المفاوضات مع طهران، إن "إيران تماطلنا باستمرار، وسنرى ما الذي سيحدث مع الاتفاق".
وأضاف أن طهران "لا ينبغي ولا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أنها "وافقت على ذلك"، وأن "الشيء الوحيد المتبقي هو توقيع ورقة".
وتابع ترامب قائلاً إن هناك "اتفاقًا نهائيًا بالكامل"، لكن طهران "تواصل كسب الوقت"، مضيفًا: "حسنًا، سنمنحهم بضعة أيام إضافية، لأن هذا اتفاق مهم وذو معنى، وهم يعرفون أنه بمجرد توقيعه سيكون جادًا".
قال قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم": إن "أسطورة القوة العظمى للولايات المتحدة قد انهارت"، وإن "الصراخ والادعاءات التي سبقت حرب الـ 12 يومًا لم تكن منسجمة مع واقع الميدان".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكبر كاذب في التاريخ" وأنه "غارق في مستنقع من التناقضات"، على حد تعبيره.
وتابع أن "العدو" كان يسعى إلى وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، مضيفًا أنهم "يدركون هزيمتهم جيدًا، لكنهم يؤجلون إعلان ذلك".