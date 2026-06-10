أفاد مسح أجرته وكالة "رويترز" بأن إنتاج منظمة "أوبك" من النفط انخفض في شهر مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مدفوعًا بالحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، وتراجع صادرات الدول الخليجية بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وبناءً على المسح، تراجع إنتاج 11 عضوًا في "أوبك" بمقدار مليون و60 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 16 مليونًا و130 ألف برميل يوميًا؛ وهو أدنى رقم شهري يتم تسجيله منذ عام 2000 على الأقل.

وأوضحت "رويترز" أن إيران شهدت الانخفاض الأكبر في الإنتاج، حيث تراجعت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات على الأقل. ولا تشمل هذه الأرقام دولة الإمارات التي انسحبت من المنظمة في الأول من مايو الماضي. وبحسب مصادر الوكالة، انخفض إنتاج السعودية أيضًا، بينما رفعت كل من العراق وفنزويلا ونيجيريا إنتاجها.

وأضافت الوكالة أن ثمانية أعضاء في تحالف "أوبك بلس" كانوا قد اتفقوا على زيادة الإنتاج في مايو، إلا أن الحرب الإيرانية والحصار الأميركي جعلا تنفيذ هذا القرار مستحيلاً.