وأضاف أن هناك محافظة كانت في السابق تزرع الأرز، لكنها اتجهت اليوم إلى زراعة الخشخاش.

وأوضح أن الزراعة غير القانونية يمكن أن تؤدي إلى انتشار تعاطي الأفيون، وبسبب نقاء هذه المنتجات فإنها قد تزيد من شدة الإدمان بين الناس، خصوصًا الشباب.

وتابع النائب أن قانون البلاد لا يمنح حتى لأغراض علاجية أي ترخيص بهذا النوع من الزراعة.