قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن مصالح لبنان لا تتماشى مع مصالح إيران، وإن طهران تستخدم لبنان كورقة ضغط في نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن إيران لا تبذل جهودًا لمساعدة لبنان، وأن اللبنانيين هم من يدفعون الثمن. وقال عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في وضع هش، وإن لبنان بات مجدداً عالقاً في أحد أخطر النزاعات الإقليمية.

وانتقد الرئيس اللبناني الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا"، ودعا طهران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون اللبنانية.