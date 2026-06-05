أعربت عائلة السجينة السياسية الإيرانية، فاطمة سبهري، عن قلقها إزاء وضعها الصحي، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها وإتاحة إمكانية تلقي العلاج الكامل خارج السجن.

وكتب علي سبهري، شقيق السجينة السياسية، أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد إعادتها إلى السجن عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح، بات مسار علاجها، من توفير الأدوية إلى اختيار الأطباء، خاضعًا لإشراف مسؤولي السجن. وأضاف أنه أُبلغ مؤخرًا بأن بعض أدوية القلب الخاصة بها لم تعد متاحة بسبب ارتفاع أسعارها وندرتها.

وأشار أيضًا إلى أن الفحوصات وأخذ العينات المرتبطة بمرضها "الروماتيزمي" أُجريت بصورة غير مكتملة، ولم تُتح لها فرصة مراجعة الطبيب مجددًا.

وأضاف أن سبهري تعاني منذ نحو أربعة أشهر مشكلات حادة في الجهاز الهضمي، ورغم صدور توصية بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، فإن موعد إجرائه لم يُحدد بعد.