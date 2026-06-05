ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، أن الخبر المنشور بشأن موافقة طهران على نقل جزء من مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة "غير صحيح".
وأضاف المصدر أن القضايا المرتبطة بالملف النووي لا تُطرح حاليًا في مرحلة المفاوضات الجارية، وأن بحثها مؤجل إلى مراحل لاحقة من المحادثات.
وبحسب التقرير، فإن موضوع نقل مخزونات اليورانيوم ليس على جدول الأعمال الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب أولاً أن يتخذ الطرف الأميركي خطوات محددة، والتوصل إلى تفاهمات واضحة حول القضايا الأساسية.
وكانت قناة "العربية" قد أفادت سابقًا بأن طهران وافقت على نقل بعض مخزونها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.