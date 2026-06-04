قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، في حديث مع موقع "روز بلاس"، إن التنسيق لدعم حلفاء "محور المقاومة" يتم على أعلى المستويات، وإن ما طرحه رئيس البرلمان يعكس إرادة واسعة لدعم لبنان.
وأضاف أن الدول المعادية تدرك أنه إذا قررت طهران تنفيذ أي إجراء، فإن ذلك الإجراء سيتحقق.
كما قال مقتدائي إن "معاقبة المعتدي"، ومواجهة إسرائيل، ووقف الأعداء في مختلف المجالات، مبدأ أساسي، مؤكدًا أن إيران، بوصفها قوة إقليمية، لديها إرادة جادة لحماية منظومة المقاومة.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، عن قلق بلاده إزاء الهجمات الأخيرة في المنطقة الخليجية، وقال إن وجود حالة من العداء يحدّ من فرص المفاوضات.
وفي تعليقه على الهجمات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الإيراني على البحرين والكويت، قال إن باكستان تشعر بالقلق إزاء الوضع، وتأمل أن تلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
وأضاف أندرابي: "عندما تسود الخصومة، تصبح نافذة المفاوضات أكثر ضيقًا. ولا تزال قنوات الاتصال لدينا مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية".
كما أكد أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة.
كتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، على منصة "إكس" أنه التقى في الرياض وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حيث ناقشا الوضع في إيران وعددًا من القضايا المهمة المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وأوضح أن اللقاء جاء في توقيت مناسب، وأن الجانبين تبادلا الآراء بشأن القضايا المرتبطة بإيران وغيرها من الملفات الأساسية الخاصة بمنع الانتشار النووي التي تتطلب حلولًا دبلوماسية.
وأعرب غروسي عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية لدور الوكالة في هذه المجالات، مضيفًا أن مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي أكدت أهمية التعددية الفعالة ودور الأمم المتحدة في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار العالمية.
أعرب مجلس تنسيق المنظمات النقابية للمعلمين في إيران عن قلقه إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق المعلم والسجين السياسي، علي رضا مرداسي، وسائر المحكومين بالإعدام، ودان أجواء "الترهيب والقمع والإعدام"، لا سيما بعد الحرب الأخيرة، مطالباً بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام.
وقال هذا التنظيم النقابي، في بيان، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، ودعا جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى توحيد جهودهم من أجل وقف المسار الحالي وإلغاء عقوبة الموت.
وجاء بيان مجلس تنسيق المعلمين بعد أن صادقت المحكمة العليا الإيرانية مؤخراً على أحكام الإعدام الصادرة بحق فرشاد اعتمادي فر ومسعود جامعي وعلي رضا مرداسي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محتجزين في سجن شيبان بمدينة الأهواز.
وأوضح المجلس أن اسم مرداسي، وهو معلم مسجون مارس مهنة التعليم لسنوات طويلة، حظي باهتمام خاص داخل الأوساط التعليمية والثقافية بين المعلمين.
وأعدمت السلطات الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من 18 مارس (آذار) 2026 إلى 3 يونيو (حزيران) الجاري، ما لا يقل عن 42 سجيناً سياسياً في السجون الإيرانية، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.
وكانت منظمات حقوقية قد أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت أحكام "الإعدام مرتين" الصادرة بحق جامعي ومرداسي واعتمادي فر، وقد أُبلغوا بهذه الأحكام عبر محاميهم ومن خلال نظام "ثنا" الإلكتروني الخاص بالإبلاغ القضائي.
وأعلنت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في ذلك الوقت أن المصادقة على الأحكام جرت ضمن "إجراءات سريعة واستثنائية للغاية".
وكانت الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في الأهواز قد أصدرت في 15 يوليو (تموز 2025) حكماً بحق كل واحد من السجناء السياسيين الثلاثة بالإعدام مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الانتماء إلى جماعات متمردة ومعارضة للنظام الإيراني".
كما حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وفي القضية نفسها، كان متهمان آخران هما سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد قد حُكم عليهما سابقاً بالسجن لمدة 12 عاماً و15 عاماً على التوالي.
وقالت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إجراءات النظر في القضية شابتها انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة، من بينها تقييد الوصول الفعّال إلى المحامين، وممارسة ضغوط أمنية، وانتزاع اعترافات قسرية.
وكان عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية قد اعتقلوا المتهمين الخمسة في هذه القضية خلال الفترة بين يونيو وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.
وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بأنهم "على صلة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية" وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.
وفي السنوات الأخيرة، أثارت الأحكام الأمنية المشددة الصادرة بحق المعلمين والنشطاء النقابيين والسجناء السياسيين احتجاجات متكررة من جانب المنظمات الحقوقية والتجمعات المدنية.
وقال مصدر مطلع على أوضاع السجناء السياسيين، في أول يونيو الجاري، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن ما لا يقل عن 10 سجينات سياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" حُرمن من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.
وأضاف المصدر أن ثماني سجينات منهن تعرضن لهذه العقوبات بسبب احتجاجهن على تنفيذ أحكام الإعدام ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".
وقد أدت مصادقة المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق مرداسي والسجينين السياسيين الآخرين إلى تصاعد المخاوف من إمكانية تنفيذ هذه الأحكام في أي وقت.
خلال مراسم الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني، تمت تلاوة رسالة مكتوبة منسوبة إلى مجتبى خامنئي، الذي وُصف في المراسم بأنه القائد الثالث للنظام الإيراني، شددت على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي ومواجهة ما سُمّي بـ "الحرب الهجينة التي يشنها العدو".
وجاء في الرسالة أن أدوات العدو تتمثل في زرع الشك واليأس والخوف وسوء الظن والانقسام داخل المجتمع، وأن أي عمل يؤدي إلى نشر التشاؤم أو إحباط المواطنين يُعد "نوعاً من المساعدة لأعداء البلاد والشعب".
وفي جزء آخر من الرسالة، وُصفت إسرائيل بأنها "ثكنة عسكرية تابعة لمنظومة الهيمنة"، مع التأكيد على أنها لا تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لمنع تقدم إيران.
كما ورد في الرسالة أن "العدو الخبيث مُني بالهزيمة في مواجهته مع أبنائكم الشجعان في القوات المسلحة"، مضيفة أن العدو، بعد ما وصفته بـ "إذلال ذي دلالة عميقة وكبيرة"، حوّل تركيزه إلى إضعاف قدرة الشعب على الصمود وإحداث خلل في آلية اتخاذ القرار لدى المسؤولين.
وفي ختام الرسالة، دعا الجميع إلى التحلي بالصمود والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني وعدم الانسجام مع مواقف الأعداء، من أجل إفشال ما وصفته بـ "المخطط الخبيث" للعدو.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران، إذا قُتل أفراد من القوات الأميركية على يد النظام الإيراني. ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤولو الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار ما زال قائماً، رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي قال بشكل خاص لمستشاريه ومساعديه إنه في حال تسببت إيران في مقتل قوات أميركية، فإنه سيبحث احتمال إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.
ويُنشر هذا التقرير في وقت شهد الأسبوع الماضي عدة هجمات جوية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أثار مجدداً تساؤلات حول مدى صمود وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين، رغم تصاعد الاشتباكات، ما زالوا يصرون على أن وقف إطلاق النار قائم، ويصفون الضربات الأخيرة بأنها جاءت في إطار «الدفاع عن النفس». وفي المقابل، تتهم الحكومة الإيرانية واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
ترامب: يمكننا تدمير الجميع.. لكنني أفضّل توقيع اتفاق
وبحسب التقرير، شدد ترامب في الوقت نفسه على أن فترة التوقف المؤقت للغارات الجوية، والتي تمتد لعدة أسابيع، لا تزال سارية، رغم استمرار المواجهات المتفرقة والعنيفة بين الجانبين.
ومع ذلك، قال لمساعديه إنه إذا قُتل جنود أميركيون نتيجة إجراءات النظام الإيراني، فقد يتخذ قراراً بإنهاء وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأميركي قد صرّح سابقاً، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، بأن استمرار الحصار البحري والاقتصادي على إيران حتى عطلة عيد العمال الأميركي (Labor Day)ـ الذي يصادف أول يوم اثنين من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل- أمر غير مرجح، لكنه ليس مستبعداً بالكامل.
وتشير هذه التصريحات إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل قد تتأخر أكثر مما كان متوقعاً سابقاً.
ووفقاً لإحصاءات نشرها الجيش الأميركي، قُتل منذ اندلاع الحرب مع إيران ما لا يقل عن 15 عسكرياً أميركياً، فيما أُصيب 543 آخرون بجروح. وفي المقابل، تُقدَّر الخسائر البشرية الإيرانية بأكثر من ستة آلاف شخص.
ترامب تدخّل لمنع اتساع الحرب
كما يكشف التقرير أن ترامب تدخّل شخصياً في مطلع هذا الأسبوع لمنع توسع الحرب في المنطقة.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه أوقف خطة إسرائيلية لبدء عملية عسكرية جديدة في لبنان، وذلك بعد أن حذرت إيران من أن مثل هذا الهجوم قد يهدد المسار الدبلوماسي الجاري.
غموض يحيط بالمفاوضات
على الصعيد الدبلوماسي، ما زال وضع المفاوضات بين طهران وواشنطن غير واضح.
فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، كرر ترامب مراراً أن المحادثات لا تزال مستمرة، وقال، يوم الأربعاء 3 يونيو، إن التوصل إلى اتفاق سلام قد يصبح ممكناً خلال أسبوع واحد.
ولا يزال البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين. فبحسب التقارير، رفضت طهران مراراً طلب الولايات المتحدة تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وما زالت هذه القضية تُعد من أهم العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.
استمرار التوتر في مضيق هرمز
ميدانياً، لا يزال الوضع في مضيق هرمز والحصار المتبادل بين الطرفين قائماً. فقد فرضت طهران خلال الأشهر الأخيرة قيوداً واسعة على حركة الملاحة والعبور في المضيق، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت كان فيه ترامب ومسؤولو إدارته قد وعدوا في بداية الحرب بأن المواجهة مع إيران لن تستمر أكثر من ستة أسابيع، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على اندلاع الحرب، ما زال مستقبل وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية يكتنفه قدر كبير من الغموض.