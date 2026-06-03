أعلن معاون شؤون المراسم والمحافظات بالمجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي، محمد رضا ميرتاج الديني، خلال مؤتمر صحافي، أنه خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة روح الله الخميني في 4 يونيو (حزيران)، ستنشر "رسالة خطية" من مجتبى خامنئي بدلاً من الخطاب المعتاد لعلي خامنئي.

ويُذكر أن المرة الوحيدة السابقة التي نُشرت فيها رسالة مكتوبة لعلي خامنئي كانت بسبب جائحة كورونا التي منعت حضوره الفعلي في تلك المراسم.

ووفقًا لميرتاج الديني، فقد تم تحديد الشعار المحوري للمراسم ليكون "الميثاق مع إمامي الثورة والبيعة مع القائد المعظم".