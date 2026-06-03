أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي البحرينية تمكنت فجر الأربعاء من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة التابعة لإيران.

ووصفت البحرين هذه الهجمات بأنها "إجرامية"، مشيرة إلى أن "إيران تواصل نهجها العدائي عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف منشآت مدنية".

وأكدت قيادة قوة الدفاع أن جميع الأسلحة والوحدات التابعة لها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

كما شددت على أن الاستخدام المتعمد للصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة استمرار حالة التأهب واليقظة لدى قواتها للدفاع عن البحرين وحماية أمنها.