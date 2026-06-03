قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، في مقابلة مع منصة إلكترونية، إنه تحدث عن التطورات التي أعقبت الهجوم المشترك الذي قال إنه نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل على مكتب المرشد الإيراني.

وأوضح نيكزاد أنه في البداية كان يُعتقد أن هدف الهجوم هو مكتب الرئاسة الإيرانية، مضيفًا: "بعد ذلك بدأت الشائعات، وبعد نحو ساعة تبيّن لنا أن المرشد قد استُشهد".

وفي رده على سؤال حول سبب عدم وجود قلق جدي في البداية بشأن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، قال نيكزاد: "كثير من الحضور قالوا إن المرشد بالضرورة لم يكن موجودًا في منزله الشخصي في تلك اللحظة".

