أدانت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها، هجمات إيران التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين، واصفة إياها بـ "الإرهابية".

جاء في البيان، أن الهجمات نُفذت بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة، واستهدفت منشآت مدنية وحيوية.

واعتبرت دولة الإمارات هذه الممارسات انتهاكًا لسيادة الدول، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامن بلادها الكامل مع الكويت والبحرين، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

