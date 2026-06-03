أدانت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لها، هجمات إيران التي استهدفت دولتي الكويت والبحرين، واصفة إياها بـ "الإرهابية".
جاء في البيان، أن الهجمات نُفذت بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة، واستهدفت منشآت مدنية وحيوية.
واعتبرت دولة الإمارات هذه الممارسات انتهاكًا لسيادة الدول، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.
كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامن بلادها الكامل مع الكويت والبحرين، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيّرة، التي شنتها إيران، فجر الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح.
وبحسب الوزارة، فقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع أضرار مادية في منشآت حيوية بالبلاد، بما في ذلك مقار لبعثات دبلوماسية.
وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات "الصارخة والمتكررة" لإيران، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر، وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضافت الخارجية الكويتية أن حكومة بلادها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على "الاعتداءات المتكررة" لإيران، وذلك وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الهجوم الأميركي الذي استهدف ناقلة نفط وجزيرة قشم، واصفة هذه الهجمات بأنها انتهاك وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الوزارة في بيانها "المسؤولية الواضحة لحكام الكويت والبحرين" فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت الليلة الماضية.
وجددت وزارة الخارجية الإيرانية تهديدها لدول المنطقة، مشيرة إلى أنها ستستخدم كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة هذه الإجراءات، "بما في ذلك استهداف مصادر الهجمات".
وجاء في ختام البيان: "من البديهي أن تقع مسؤولية الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع على عاتق المعتدين، وجميع الأطراف التي توفر أراضيها وإمكاناتها لمساعدتهم في ارتكاب أعمال عدوانية ضد إيران".
تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة لإيران في أجواء الكويت خلال الليل؛ وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أنه يُعتقد أن ثلاثة صواريخ على الأقل قد أُطلقت باتجاه مواقع أميركية في الكويت.
ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار أو إصابات في صفوف الأفراد أو المعدات الأميركية.
أعلنت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق فتح الله آوري، أحد متظاهري "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، والتي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وكانت السلطة القضائية قد وجهت إلى فتح الله آوري اتهامًا بـ "قتل عنصر في قوات الأمن الداخلي".
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل بشأن تاريخ اعتقاله أو آليّة سير المحاكمة التي خضع لها.
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ضرورة اتخاذ موقف حاسم وموحد ومتماسك من قِبل الدول الخليجية تجاه إيران، مشيرًا إلى "الهجمات المتكررة" التي تشنها طهران على الكويت والبحرين.
وقال إنه لا ينبغي ترك أي دولة خليجية بمفردها في مواجهة هذه الهجمات، لأن أمن دول المنطقة مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد.
وأضاف قرقاش أن هذه الهجمات لا تستهدف دولة بعينها، بل تستهدف جميع الدول الخليجية.