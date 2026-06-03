أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيّرة، التي شنتها إيران، فجر الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح.

وبحسب الوزارة، فقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع أضرار مادية في منشآت حيوية بالبلاد، بما في ذلك مقار لبعثات دبلوماسية.

وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات "الصارخة والمتكررة" لإيران، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر، وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الخارجية الكويتية أن حكومة بلادها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على "الاعتداءات المتكررة" لإيران، وذلك وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.