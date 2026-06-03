أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الهجوم الأميركي الذي استهدف ناقلة نفط وجزيرة قشم، واصفة هذه الهجمات بأنها انتهاك وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة في بيانها "المسؤولية الواضحة لحكام الكويت والبحرين" فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت الليلة الماضية.

وجددت وزارة الخارجية الإيرانية تهديدها لدول المنطقة، مشيرة إلى أنها ستستخدم كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة هذه الإجراءات، "بما في ذلك استهداف مصادر الهجمات".

وجاء في ختام البيان: "من البديهي أن تقع مسؤولية الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع على عاتق المعتدين، وجميع الأطراف التي توفر أراضيها وإمكاناتها لمساعدتهم في ارتكاب أعمال عدوانية ضد إيران".

