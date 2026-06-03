قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، إن الاتصالات مع الولايات المتحدة لم تنقطع، لكن لم يُحرز أي تقدم في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الطرفين يدرسان نصوصًا تم تبادلها بينهما.

وأضاف أن شرط الولايات المتحدة هو الاستسلام غير المشروط، لكنه أكد أن ذلك لن يحدث.

وشدد عراقجي على أنه في حال شنت إسرائيل هجومًا على بيروت فإن طهران سترد بشكل حاسم، موضحًا أن واشنطن كانت تعتبر إيران ضعيفة، لكنها بعد التهديد برد قوي بشأن بيروت غيّرت حساباتها، وفي النهاية طلبت التفاوض.

