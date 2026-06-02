قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي "عندما جرى تأميم النفط، حكم التاريخ على ذلك القرار باعتباره قرارًا بالغ الأهمية في تلك المرحلة. واليوم نريد تأميم مضيق هرمز. إن جوهر الخلاف يتمثل في مسألة تأميم مضيق هرمز".

وأضاف: "مضيق هرمز قادر على قلب جميع المعادلات. ليست الأرقام أو العائدات المالية هناك هي القضية المهمة، بل إن له مكاسب تتجاوز بكثير هذه الحسابات الضيقة التي تُطرح أحيانًا، وقد أدرك العدو هذه الحقيقة أيضًا".

وتابع غودرزي، متحدثًا عن حركة الملاحة في مضيق هرمز: "إذا كانت السفينة تابعة لدولة صديقة ولا تتصرف بعدائية، فستعبر بسهولة ووفقًا للبروتوكولات المعتمدة لدى القوات المسلحة. وحتى إذا كانت تابعة لدولة محايدة فلن تكون هناك أي مشكلة. أما إذا كانت تابعة لدولة معادية، وكان الهدف من عبورها نقل أسلحة ومعدات عسكرية لاستخدامها في أعمال عدائية ضد الشعب الإيراني بدلًا من نقل البضائع، فإن إيران ستقف بحزم في مواجهتها".