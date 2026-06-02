أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه نظراً لاستمرار التوترات الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات ما وصفته بـ"اعتداءات إيران"، وحرصاً على أمن البلاد وسلامة جميع المواطنين، فقد تقرر حظر سفر المواطنين البحرينيين إلى كل من إيران والعراق حتى إشعار آخر.
كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يثبت انتهاكهم لهذا الحظر.
قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي "عندما جرى تأميم النفط، حكم التاريخ على ذلك القرار باعتباره قرارًا بالغ الأهمية في تلك المرحلة. واليوم نريد تأميم مضيق هرمز. إن جوهر الخلاف يتمثل في مسألة تأميم مضيق هرمز".
وأضاف: "مضيق هرمز قادر على قلب جميع المعادلات. ليست الأرقام أو العائدات المالية هناك هي القضية المهمة، بل إن له مكاسب تتجاوز بكثير هذه الحسابات الضيقة التي تُطرح أحيانًا، وقد أدرك العدو هذه الحقيقة أيضًا".
وتابع غودرزي، متحدثًا عن حركة الملاحة في مضيق هرمز: "إذا كانت السفينة تابعة لدولة صديقة ولا تتصرف بعدائية، فستعبر بسهولة ووفقًا للبروتوكولات المعتمدة لدى القوات المسلحة. وحتى إذا كانت تابعة لدولة محايدة فلن تكون هناك أي مشكلة. أما إذا كانت تابعة لدولة معادية، وكان الهدف من عبورها نقل أسلحة ومعدات عسكرية لاستخدامها في أعمال عدائية ضد الشعب الإيراني بدلًا من نقل البضائع، فإن إيران ستقف بحزم في مواجهتها".
أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، المقربة من النظام الإيراني في العراق، البدء في تنفيذ قرار "قطع الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي" و"حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرة إلى تشكيل لجنة مركزية لتسجيل القوات والأسلحة والتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضحت الجماعة أن اللجنة المذكورة ستكون مسؤولة عن استكمال كافة المتطلبات والخطوات التنفيذية لهذا القرار، بما في ذلك إجراء حصر شامل وتسجيل لكافة الأفراد، الأسلحة، المعدات، الآليات، وجميع الإمكانيات اللوجستية التابعة لها.
وبناءً على بيان جماعة "عصائب أهل الحق"، فإن هذه اللجنة مكلفة أيضاً بإجراء التنسيقات اللازمة مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وذلك في إطار الضوابط والمتطلبات المعتمدة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية.
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، خلال زيارته لوكالة أنباء "فارس"، قائلاً: "في حال عودة العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات، وجغرافيا المعركة، وحتى نوع الأسلحة الحربية المستخدمة ستكون مختلفة، وإن الحرس الثوري في جاهزية تامة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".
وتابع محبي: "على الرغم من جاهزيتنا في جميع المجالات، إلا أن الجبهة العسكرية ستظل في أعلى مستويات الاستعداد، لأننا نعتقد أن الميدان العسكري هو أهم ساحة يعتمد عليها العدو لتحقيق أهدافه".
وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أنه طوال فترة الحرب الأخيرة، لم ينقص أي شيء من القدرات العسكرية الإيرانية، بل على العكس، فقد تضاعفت قدرات البلاد في مختلف القطاعات بشكل ملحوظ.
قال المرجع الديني جعفر سبحاني، المؤيد للنظام الإيراني: "يجب أن يكون الجميع داعمًا للمفاوضات، لكن في الوقت نفسه تابعًا لنتائجها، ونرى ماذا ستكون النتيجة. أعتقد أن الحل يكمن في أن نتحدث بقوة، وأن نكون في موقع الدفاع، وفي الوقت نفسه أهلًا للمفاوضات، ويعتمد الأمر على كيفية تعامل الطرف الآخر معنا".
وأضاف: "المفاوضات في حد ذاتها ليست مشكلة؛ يجب النظر إلى نتائجها. إذا تمكّنا بالفعل من تحقيق مبادئنا واستقلالنا ومطالب الشعب، فذلك أفضل؛ وإن لم يتحقق ذلك، فعندها يجب اتخاذ قرار آخر".
وتابع سبحاني: "علينا أن نرى هل يدعونا الإسلام إلى المفاوضات أم إلى الخصومة. الإسلام يقول إن القوة والقدرة في مواجهة العدو ضرورية، وفي الوقت نفسه يطرح خيار التفاوض".
