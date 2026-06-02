أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، المقربة من النظام الإيراني في العراق، البدء في تنفيذ قرار "قطع الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي" و"حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرة إلى تشكيل لجنة مركزية لتسجيل القوات والأسلحة والتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضحت الجماعة أن اللجنة المذكورة ستكون مسؤولة عن استكمال كافة المتطلبات والخطوات التنفيذية لهذا القرار، بما في ذلك إجراء حصر شامل وتسجيل لكافة الأفراد، الأسلحة، المعدات، الآليات، وجميع الإمكانيات اللوجستية التابعة لها.

وبناءً على بيان جماعة "عصائب أهل الحق"، فإن هذه اللجنة مكلفة أيضاً بإجراء التنسيقات اللازمة مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وذلك في إطار الضوابط والمتطلبات المعتمدة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية.