أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأنه في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وباعتبار أن لبنان كان ضمن الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، فإن فريق التفاوض الإيراني سيُوقف "المحادثات وتبادل الرسائل عبر الوسيط".
وأضافت تسنيم أن "جبهة المقاومة" وإيران وضعتا على جدول أعمالهما العزم على الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، وتفعيل جبهات أخرى، من بينها مضيق باب المندب.
كشف العضو في تيار "شريان" الأصولي، صالح إسكندري، في مقابلة مع وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إطلاق حملة تحت عنوان "التفعيل الطوعي لقطع الوصول إلى الإنترنت الدولي"، معلنًا أن الهدف من هذه الحملة هو "تعزيز الأمن السيبراني للأسر وحماية الخصوصية للمواطنين".
وأشار إسكندري إلى الحرب الأخيرة، مؤكدًا أن التهديدات السيبرانية وتتبع البيانات قد تحولا إلى أحد أهم التحديات الأمنية. وأضاف أنه يجب أن يكون للمستخدمين الحق في قطع اتصالهم بالإنترنت الدولي إذا رغبوا في ذلك، والاكتفاء باستخدام الخدمات المحلية والشبكة الوطنية للمعلومات.
وبحسب تصريحاته، فإن هذه الحملة لا تسعى إلى فرض قيود إلزامية على الإنترنت، بل تهدف إلى توفير حق الاختيار للمواطنين.
ويأتي ذلك في وقت قامت فيه إيران بإعادة خدمة الإنترنت الدولي خلال الأيام الماضية بعد نحو ثلاثة أشهر من القطع الكامل، إلا أنها لا تزال تفرض حجبًا شديدًا وواسع النطاق لمنع المواطنين من الاتصال به بسلاسة.
ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعد وقفًا شاملاً يضم جميع الجبهات، بما فيها لبنان.
وأضاف أن أي خرق لوقف إطلاق النار في أي جبهة يُعتبر خرقًا في جميع الجبهات، محمّلاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تداعيات هذا الانتهاك.
ويأتي هذا التصريح بعد أن وصف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أو الفضل شكارجي، في وقت سابق، استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنه أمر "غير قابل للتحمل".
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية، دعمه لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى التوصل سريعًا إلى اتفاق مع إيران.
وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الجهود تمثل "فرصة فريدة" لإرساء إطار أمني جديد بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام في المنطقة.
وأضاف أن فرنسا مستعدة لتقديم خبراتها وإمكاناتها، ولا سيما في المجال النووي، في إطار أي مفاوضات أوسع مع إيران قد تلي التوصل إلى اتفاق أولي محتمل.
أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين، أن حادث إطلاق نار وقع داخل كلية طب الأسنان بالجامعة، وأسفر عن مقتل زوجين كانا يدرسان في الجامعة.
وأوضح أن الحادث ناتج عن "خصومة عائلية"، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالأنشطة التعليمية داخل الجامعة.
وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لا يرتبط بأي من الإجراءات أو المسارات التعليمية داخل الكلية.
أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها للهجمات المتكررة التي تشنها إيران على دولة الكويت، مؤكدةً دعم المملكة الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت للحفاظ على سيادتها وأمنها.
وتأتي هذه الإدانة بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق، أن الهجمات التي شنتها إيران ضدها تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وكانت الكويت قد أعلنت، صباح الاثنين 1 يونيو (حزيران)، أن منظومات دفاعها الجوي تباشر التصدي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.