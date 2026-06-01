أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرًا عن حادث وقع على بُعد 40 ميلاً بحريًا جنوب شرق أم قصر في العراق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهيئة أوضحت أن سفينة شحن كانت تعبر المياه الخليجية عندما وقع انفجار كبير إثر إصابة الجانب الأيمن من السفينة بمقذوف مجهول.

وأضافت الهيئة أنها ليست على علم حاليًا بأي آثار أو تداعيات بيئية ناجمة عن الحادث.