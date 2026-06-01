قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن الدبلوماسية تواجه مهمة صعبة ومعقدة في استيفاء ما سماه "حق إيران في مواجهة أطماع العدو"، إلا أن الفريق المفاوض قدّم حتى الآن أداءً جيدًا رغم جميع التعقيدات والمشكلات.
وأضاف أن البلاد حققت العديد من النجاحات في مختلف المجالات، لكنها لم تنجح في تقديم رواية مناسبة لهذه الإنجازات، كما أنها لم تتمكن من تقديم رواية جيدة وصحيحة عن الحرب أيضًا.
وأشار عارف إلى أنه من الضروري إصلاح النهج الإعلامي في سرد أحداث الحربين الأخيرتين والاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.