قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتمال انهيار المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية لا يشغله، مضيفًا: "بصراحة، لا يهمني إذا انتهت هذه المفاوضات".

وردّ ترامب، في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن بي سي"، على تقارير تفيد بأن المفاوضين الإيرانيين سيوقفون الاتصالات مع الولايات المتحدة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان قائلاً: "لا يهمني حقًا، لا يهمني إطلاقًا".

وأضاف ترامب أنه يعتزم سؤال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "عما يحدث في لبنان".

كما أعرب عن عدم قلقه بشأن أسعار النفط التي ارتفعت بعد تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن توقف المفاوضات والتعهد بإغلاق مضيق هرمز.

وقال: "أعتقد أن أسعار النفط ستنخفض قريبًا جدًا، مثل حجر يسقط".