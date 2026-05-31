نائب رئيس البرلمان الإيراني: سنواجه الحصار الاقتصادي بحصارٍ مضاد
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، إن "الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو سنواجهه بحصار مضاد"، داعيًا إلى متابعة وتفعيل المسارات البديلة والممرات البرية بشكل أقوى.
وأضاف أن خطط الأشهر المقبلة يجب أن تُبنى على فرض استمرار الحصار، وعدم التعويل على أي انفراجات مؤقتة قد يتيحها الطرف الآخر.
وأشار حاجي بابائي إلى ضرورة اتخاذ تدابير تمكّن من الاستفادة من الطرق البحرية في الجنوب والموانئ الرئيسية عبر "تجاوز الحصار وتقليل أثره العملي"، بما يضمن استمرار تأمين جزء من احتياجات البلاد.