قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الدورة الثالثة للبرلمان الثاني عشر تبدأ في وقت يرافقه "ذكرى المرشد الشهيد"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا غير مستوعبين فقدان "مرشد الأمة وأبها".

وأضاف أن "المرشد علّمنا ألا ننحني أمام التهديد أو الابتزاز، وأن نواجه العدو حتى آخر قطرة دم".

وتابع قاليباف أن "رؤية المكان الخالي للمرشد مؤلمة"، لكنه قال إنهم يشعرون بالتفاؤل إزاء "الإدارة والمرشد الجديد".