قال القائد السابق للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، حسين علائي، إنه قبل ثلاثة أيام من ما سماه "حرب رمضان" حذّر علي شمخاني من احتمال أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل ببدء الحرب عبر استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف علائي أن شمخاني ردّ قائلاً إنهم "لا يستطيعون العثور على خامنئي".

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تتبعان ثلاث خطط، تشمل "حربًا استمرت 12 يومًا"، و"احتجاجات يناير"، وفي النهاية "استهداف خامنئي".

وفي سياق متصل، ورغم تأكيد أنصار النظام الإيراني أن خامنئي لم يكن يستخدم ملجأً، قال النائب في البرلمان أمير حسين ثابتي إن أجواء المفاوضات تسببت في حالة من المفاجأة، ولم يتم توفير الحماية اللازمة لحياة خامنئي.