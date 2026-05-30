قال ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، خلال مشاركته في مؤتمر "أمن البحر الأسود" في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، إن العالم الحر لم يدرك بعد طبيعة النظام الإيراني.

وقال إن محاولات التوصل إلى اتفاق مع إيران على أمل تحقيق الاستقرار لن تنجح، مضيفًا: "الكلب المتوحش في النهاية سيعض يدكم".

وأضاف أن الطائرات المسيّرة التي تستهدف أوكرانيا يتم توفيرها من قِبل طهران، وأنها تُستخدم أيضًا، بحسب قوله، في ملاحقة المتظاهرين داخل إيران في الشوارع قبل استهدافهم من قِبل القناصة.

كما اعتبر أن طهران وموسكو "تتشاركان لنشر الفوضى في العالم".