أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية، بأن الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان وإيران لإنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم فيه، أدت إلى إثارة غضب الولايات المتحدة والدول الخليجية.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات لـ"كان": "لقد حاولنا إعادة الوضع في المضيق إلى ما كان عليه سابقًا".

وبحسب اتفاق قيد التشكيل بين طهران وواشنطن، من المقرر أن يُفتح مضيق هرمز دون قيود.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر سابقًا من أن على عُمان "أن تتصرف مثل الآخرين، وإلا سنضطر إلى تدميرها".