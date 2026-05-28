أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة، ولم يُعرف بعد الهدف الدقيق لهذه الصواريخ، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن احتمال وقوع اشتباك فوق المياه الخليجية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن وقوع انفجارات في محافظتي بوشهر وهرمزغان، إلا أن المتابعات الميدانية لوكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نفت حتى الآن وقوع أي انفجار في هاتين المحافظتين.

وفجر اليوم أيضًا، وبعد تعرض مناطق شرقي بندر عباس لهجوم من قبل العدو، استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القاعدة التي انطلق منها هذا الهجوم.

وكانت وكالة "إيلنا" قد أفادت بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز باتجاه أربع سفن وُصفت بأنها "مخالِفة"، كانت تحاول المرور، دون تنسيق، عبر المضيق.