قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن بلاده "لم تسقط النظام في إيران لكنها غيّرته"، مضيفًا أن ما قاله دونالد ترامب سبق أن تم التأكيد عليه.

وأكد أن "المستوى الأول من قيادات النظام تم القضاء عليه، والمستوى الثاني أيضًا تم القضاء عليه، ونحن الآن في المستوى الثالث".

وتابع أن النظام الإيراني يقوم على ثلاث ركائز هي الحكومة والحرس الثوري الإيراني ورجال الدين، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف تواجه صعوبة في التواصل فيما بينها، وقال إن بلاده "صبورة لكن صبرها ليس بلا حدود".

وأضاف أن ترامب يفضّل دائمًا التوصل إلى اتفاق سلام، وأن كل الإجراءات حتى الآن كانت ذات طابع دفاعي وستستمر على هذا النهج، لكنه حذّر من أنه إذا رأى الرئيس أن التوصل إلى اتفاق سلام غير ممكن، فإن خيار العمل العسكري سيعود إلى الطاولة.