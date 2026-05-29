قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة لم تكن طرفًا موثوقًا في المفاوضات، وإذا لم تغيّر سلوكها فلن يتم التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن إيران "تتابع إدارة مضيق هرمز بشكل دائم، وهذه ليست سياسة مرحلية أو مؤقتة".

كما أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الحكومة الإيرانية لا تنوي نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة.