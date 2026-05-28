أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 28 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وتضم قائمة الأفراد والشركات المضافة حديثًا مواطنًا هنديًا وعددًا من الشركات في دول مختلفة، بينها هونغ كونغ وسنغافورة وقطر والإمارات والهند وجزر مارشال، وترتبط بعض هذه الشركات بقطاعات الطاقة والشحن والتجارة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 17 شركة بسبب ارتباطها بشبكات مرتبطة بإيران وبشركة "سبهر انرجي للطاقة" الناشطة في مجال النفط والبتروكيماويات، والتي كانت مدرجة مسبقًا على قائمة العقوبات الأميركية.

كما أضافت الوزارة ثماني ناقلات وسفن شحن ترفع أعلام دول مختلفة، بينها جزر مارشال وبنما والكاميرون وسان مارينو، إلى قائمة العقوبات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة شبكات الالتفاف على العقوبات.