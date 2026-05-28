قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة خلال مؤتمر «بيكعات هاردن»: «في اليوم الأول أو الثاني من الحرب، قلت إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط. ومنذ البداية كان واضحًا أننا لا نواجه حماس وحزب الله فقط، بل إن محور إيران يقف خلفهما».

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أضاف نتنياهو: «كنا بحاجة إلى تغيير. والنقطة الثانية التي كانت واضحة بالنسبة لي هي أن مرحلة تحمل الضربات وامتصاصها قد انتهت. لم نعد نتحمل الضربات، بل خرجنا من الحالة الدفاعية وبدأنا نوجه لهم الضربات واحدة تلو الأخرى".

وتابع: " لم ننفذ من قبل عمليات على هذه المسافات، وبهذا التواصل وبهذه الشدة في أجواء طهران. كما أننا لم نعمل بهذه القوة في أجواء اليمن، ولا حتى ضد أعداء أقرب أو أبعد. لقد استعدنا زمام المبادرة وحافظنا عليها، وهذا أمر بالغ الأهمية".