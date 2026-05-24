ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن أحدث المتابعات تشير إلى أن الولايات المتحدة "تراجعت مجددًا" في ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضافت الوكالة أن واشنطن تحاول تأجيل الإفراج عن هذه الأموال أو تحويلها إلى وعود مؤجلة، في حين تؤكد الجهات الإيرانية أنها لن تتنازل عن هذا "الخط الأحمر".

وتابعت أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن إلا إذا ترتبت عليها "منافع اقتصادية ملموسة"، مشيرة إلى أن الإفراج عن الأصول المجمدة يُعد أحد أبرز هذه المطالب.