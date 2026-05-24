نقل موقع "واي نت" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلال اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التحرك لمواجهة التهديدات في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وبحسب التقرير، أعرب ترامب عن دعمه لهذا الموقف.
وأضاف الموقع أن ترامب شدد خلال الاتصال على أنه سيواصل التمسك في المفاوضات بمطلبه الدائم المتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج جميع مخزونات اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستحتفظ بحرية تنفيذ عملياتها في مختلف الساحات، بما فيها لبنان، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا.