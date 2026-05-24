نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البلاد قوله، إن هناك اتفاقاً سيئاً يتشكل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أنه في حال إتمام هذا الاتفاق والتوصل إلى نتيجة، فإن بإمكان إيران استخدام مضيق هرمز بطريقة تفوق في فاعليتها السلاح النووي.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الاتفاق الذي أوشكت واشنطن وطهران على توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسيتم خلال هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز، كما ستكون طهران قادرة على بيع نفطها بحرية، بالتزامن مع إجراء مفاوضات بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني.