أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن إعدام السجين السياسي مجتبى كيان، وذلك بعد تشكيل ملف قضائي بحقه في دائرة العدل بمحافظة البرز، بتهمة إرسال معلومات عن الصناعات العسكرية الإيرانية إلى "العدو" خلال الحرب الأخيرة.
ووفقاً للتقرير، فإن مجتبى كيان كان قد أرسل هذه الرسائل إلى "شبكة فضائية معادية".
وكان قد حُكم على هذا المواطن بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن الفترة الممتدة من اعتقال مجتبى كيان وحتى تنفيذ حكم إعدامه في 24 مايو 2026، استغرقت أقل من 50 يوماً.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن إعدام السجين السياسي مجتبى كيان، وذلك بعد تشكيل ملف قضائي بحقه في دائرة العدل بمحافظة البرز، بتهمة إرسال معلومات عن الصناعات العسكرية الإيرانية إلى "العدو" خلال الحرب الأخيرة.
ووفقاً للتقرير، فإن مجتبى كيان كان قد أرسل هذه الرسائل إلى "شبكة فضائية معادية".
وكان قد حُكم على هذا المواطن بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن الفترة الممتدة من اعتقال مجتبى كيان وحتى تنفيذ حكم إعدامه في 24 مايو 2026، استغرقت أقل من 50 يوماً.
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البلاد قوله، إن هناك اتفاقاً سيئاً يتشكل حالياً بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المسؤول أنه في حال إتمام هذا الاتفاق والتوصل إلى نتيجة، فإن بإمكان إيران استخدام مضيق هرمز بطريقة تفوق في فاعليتها السلاح النووي.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن الاتفاق الذي أوشكت واشنطن وطهران على توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسيتم خلال هذه الفترة إعادة فتح مضيق هرمز، كما ستكون طهران قادرة على بيع نفطها بحرية، بالتزامن مع إجراء مفاوضات بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني.
كتب سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، «لا يعلم شيئًا» عمّا يجري التفاوض بشأنه سرًّا مع إيران.
وأضاف أنه إذا كان بومبيو على علم بذلك، فإن امتلاكه لهذه المعلومات أو مشاركتها سيكون «غير مصرح به».
وكتب غوركا مخاطبًا بومبيو: «أنت لا تعلم شيئًا عمّا يجري التفاوض عليه سرًّا. وإذا كنت تعلم، فهذا يعني أن معلومات قد سُلّمت إليك بشكل غير قانوني، وأنت بالتأكيد غير مخوّل بامتلاكها أو مشاركتها. إذن يا بومبيو، هل أنت كاذب أم مجرم؟»
وكان بومبيو قد انتقد بشدة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن .
وواعتبر مايك بومبيو أن على الولايات المتحدة، بدلاً من إبرام مثل هذا الاتفاق، أن تركز على إعادة فتح مضيق هرمز، وحرمان #إيران من الوصول إلى الأموال، وإضعاف القدرات العسكرية لطهران، معتبراً أن المسار الحالي يتعارض مع سياسة "أمريكا أولاً".
نقل موقع أكسيوس عن «مسؤول أمريكي» أن الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلاله فتح مضيق هرمز، وستتمكن طهران من بيع النفط بحرية، كما ستُجرى مفاوضات بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أكسيوس أن هذا الاتفاق، رغم إمكانية مساهمته في منع تصعيد الحرب وتقليل الضغط على إمدادات النفط العالمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم يشمل أيضًا مطالب ترامب المتعلقة بالملف النووي الإيراني أم لا.
كما أعلن كلٌّ من دونالد ترامب والوسطاء أن الاتفاق قد يُعلن يوم الأحد، لكنه لم يُستكمل نهائيًا بعد، ولا تزال هناك احتمالية لانهياره.
أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران سيكون «كارثة»، مؤكدًا أنه لا يمكن الوثوق بهذا النظام بسبب "القيادة المتطرفة" في طهران.
وفي خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء دائم للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتقد ليبرمان ما وصفه بالمكونات المحتملة لهذا الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن أصول إيرانية بمبالغ ضخمة. كما هاجم بنيامين نتنياهو بسبب ما اعتبره تهميشًا لإسرائيل من قبل دونالد ترامب في المفاوضات.
وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "من وجهة نظرنا، أي اتفاق هو كارثة، لأن أي اتفاق يعني بقاء الملالي في السلطة".
وأضاف: "هناك قيادة متطرفة هناك أعلنت أن هدفها النهائي هو تدمير إسرائيل. لا يهم أي اتفاق سيوقعونه. أنا لا أعرف أي جهاز استخبارات في العالم يثق بالإيرانيين".
كما أعرب عن اعتقاده بأن طهران ستصل في نهاية المطاف إلى امتلاك سلاح نووي.
وأشار ليبرمان إلى بند محتمل آخر في الاتفاق، منتقدًا الإفراج عن أصول الجمهورية الإسلامية المجمدة في دول مختلفة — والتي قال إنها تبلغ نحو 110 مليارات دولار — بالإضافة إلى السماح لإيران ببيع النفط والغاز بحرية.
وردًا على سؤال بشأن تعامل ترامب الأخير مع نتنياهو واستبعاد إسرائيل من المفاوضات، قال إن ترامب "أهان إسرائيل بضوء أخضر من نتنياهو".
وأضاف ليبرمان: "نتنياهو حوّل إسرائيل إلى جمهورية موز".
وحين سُئل عما إذا كان بالإمكان قول "لا" للرئيس الأمريكي، أجاب: "بالطبع يمكن ذلك".