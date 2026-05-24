صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الهندي، بأنه يجب ضمان حرية الملاحة والشحن البحري، مؤكداً أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي وإيران لا تملكه.

وقال روبيو إنه تم إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات مع إيران، لكن لم يتم التوصل إلى تقدم نهائي بعد.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "لقد عملنا خلال الـ48 ساعة الماضية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة على إطار عمل، إذا ما كُتب له النجاح، فلن يؤدي فقط إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالكامل ودون فرض أي رسوم، بل سيتطرق أيضاً إلى بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالطموحات النووية لإيران".

وتابع: "من المحتمل أن تنشر أخبار جيدة خلال الساعات القليلة القادمة بشأن مضيق هرمز".

وفي السياق ذاته، قال روبيو إن الولايات المتحدة قد حققت هدفها المتمثل في تقليص القدرات الصاروخية لإيران بشكل ملحوظ، وأردف قائلاً: "لقد دُمّرت القوات البحرية الإيرانية، وهم لا يملكون الآن سوى عدد من الزوارق السريعة الصغيرة".

وأشار في الختام إلى وجود مسائل فنية في المفاوضات مع إيران، مؤكداً أنه يتعين مناقشة البرنامج النووي.