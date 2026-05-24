كتب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري: "إن مضيق هرمز يشكّل جزءاً من المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا الحق القانوني محفوظ لنا في جباية رسوم عبور من السفن والقطع البحرية التي تمر عبر مياهنا الإقليمية، والولايات المتحدة هي الأخرى تتقاضى رسوماً عند الممرات البحرية الحيوية".

وأضاف شريعتمداري: "يجب العتب على تصريحات بعض الدبلوماسيين والفريق المفاوض، وكأنه من المقرر بعد انتهاء الحرب أن تعود الأوضاع والقوانين الحاكمة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وكأن سيادتنا على مضيق هرمز ليست حقاً قانونياً وثابتاً لبلادنا".

وتابع قائلاً: "أليست مصر تتقاضى رسوماً من السفن العابرة في قناة السويس، وتركيا في الدردنييل والبوسفور، وبنما في قناة بنما، وألمانيا في قناة كيل؟".