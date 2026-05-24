كتب سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، «لا يعلم شيئًا» عمّا يجري التفاوض بشأنه سرًّا مع إيران.

وأضاف أنه إذا كان بومبيو على علم بذلك، فإن امتلاكه لهذه المعلومات أو مشاركتها سيكون «غير مصرح به».

وكتب غوركا مخاطبًا بومبيو: «أنت لا تعلم شيئًا عمّا يجري التفاوض عليه سرًّا. وإذا كنت تعلم، فهذا يعني أن معلومات قد سُلّمت إليك بشكل غير قانوني، وأنت بالتأكيد غير مخوّل بامتلاكها أو مشاركتها. إذن يا بومبيو، هل أنت كاذب أم مجرم؟»

وكان بومبيو قد انتقد بشدة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن .

وواعتبر مايك بومبيو أن على الولايات المتحدة، بدلاً من إبرام مثل هذا الاتفاق، أن تركز على إعادة فتح مضيق هرمز، وحرمان #إيران من الوصول إلى الأموال، وإضعاف القدرات العسكرية لطهران، معتبراً أن المسار الحالي يتعارض مع سياسة "أمريكا أولاً".