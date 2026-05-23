قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي ‌نيك، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "لا يملك أي خيار" سوى قبول مطالب طهران والاعتراف بـ"حقوق" إيران.

وأضاف طلائي ‌نيك أن "عدم امتثال" الولايات المتحدة لمطالب إيران سيؤدي إلى "فرض" مزيد من التكاليف و"هزائم متتالية" لاحقة لكل من ترامب وإسرائيل.

وتابع أن على ترامب، إلى جانب قبول مقترحات إيران، أن يفكر في منع "الخسائر والتكاليف الإضافية" لاستمرار الحرب على الشعب الأميركي والمجتمع الدولي.

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن "تجاهل" ترامب للمصالح الوطنية الأميركية، و"تبعيته لإسرائيل"، وسلوكياته "المتعجرفة"، ستؤدي إلى غرق الولايات المتحدة أكثر في "مستنقع" الحرب.