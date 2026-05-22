نقلت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مقرّب من الوفد المفاوض، أن "المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة، ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية".
وأضافت أن "الوسيط الباكستاني لا يزال يقوم بنقل وتبادل القضايا بين الأطراف".
وتابعت الوكالة أن التركيز في الوقت الحالي ينصبّ على مسألة "إنهاء الحرب"، وأنه ما لم يتم حسم هذا الملف فلن يتم التفاوض على أي قضية أخرى.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، بأنه سيبقى في البيت الأبيض خلال "هذه الفترة الزمنية المهمة"، مؤكداً بذلك غيابه عن حفل زفاف نجله، دون جونيور، وذلك بعد يوم واحد من إشارته إلى ملف إيران وقضايا أخرى كأسباب محتملة لعدم الحضور.
وذكر ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال": «في حين أنني كنت أرغب بشدة في الحضور مع ابني، دون جونيور، وأحدث فرد في عائلة ترامب، زوجته المستقبلية بيتينا، إلا أن الظروف المتعلقة بالعمل الحكومي، وحبي للولايات المتحدة الأميركية، لا تسمح لي بذلك».
وأضاف: «أشعر أنه من المهم بالنسبة لي البقاء في واشنطن العاصمة، داخل البيت الأبيض، خلال هذه الفترة الزمنية المهمة. تهانينا لدون وبيتينا!».
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الخلافات بين طهران وواشنطن "عميقة وكثيرة"، مؤكدًا أنه لا يمكن توقع أن تؤدي عملية المفاوضات إلى نتيجة نهائية وحلّ للتحديات بمجرد "بضع جولات من التنقلات".
وأضاف بقائي، مساء الجمعة 22 مايو (أيار)، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، في إشارة إلى زيارة مسؤولين كبار من باكستان إلى طهران: "لا يمكننا القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق قريبًا. ليس بالضرورة، الأمر ليس كذلك. المسار مستمر".
وتابع: "الخلافات بين إيران وأميركا عميقة وكثيرة إلى حدّ كبير، خصوصًا بعد الجرائم التي ارتكبوها خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة، بحيث لا يمكن القول إننا سنصل حتمًا إلى نتيجة عبر بضع زيارات أو مفاوضات خلال أسابيع أو أشهر قليلة. الدبلوماسية تحتاج إلى وقت".
وتأتي تصريحات بقائي في وقت وصل فيه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.
وكانت قناة "العربية" قد أفادت، في وقت سابق أيضًا، بسفر رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، عاصم مالك، إلى إيران.
تأكيد زيارة الوفد القطري إلى طهران
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تقرير وكالة "رويترز" بشأن زيارة وفد قطري إلى طهران، وقال إن ممثلي الدوحة التقوا وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأجروا معه محادثات، يوم الجمعة 22 مايو.
وأضاف بقائي: "العديد من الدول، سواء من المنطقة أو من خارجها، تحاول المساعدة في إنهاء الحرب ومنع تصاعد التوترات. ونحن نعتبر هذه الجهود ذات قيمة".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن إسلام آباد لا تزال تُعتبر "الوسيط الرسمي" في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا بوصول وفد تفاوضي قطري إلى طهران، وكتبت أن هدف هذه الزيارة، التي جرت بتنسيق مع واشنطن، هو المساعدة في الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران.
بقائي: لن ندخل في "تفاصيل" الملف النووي خلال هذه المرحلة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الجارية مع واشنطن تركز على إنهاء الحرب، وأن "تفاصيل" الملف النووي لن تُطرح على جدول أعمال المحادثات في هذه المرحلة.
وقال بقائي إن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ووضع مضيق هرمز، والحصار البحري الأميركي، تُعد من المحاور الرئيسية في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف: "السبب في أننا لا نتحدث عن تفاصيل القضايا المرتبطة بالملف النووي واضح. لقد قمنا بذلك مرتين، لكن جشع الطرف المقابل أدى إلى اندلاع الحرب".
وأشار بقائي إلى أن الدخول في "مواضيع أخرى" خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون ممكنًا إلا بعد انتهاء الحرب وإزالة "هواجس" طهران.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، يوم الخميس 21 مايو، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ تل أبيب أن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب ستُخرج من إيران، وأن هذا الأمر سيكون جزءًا من أي اتفاق سلام محتمل.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارًا على أن إنهاء الحرب مشروط بإخراج اليورانيوم المخصّب من إيران، ووقف دعم طهران للجماعات الوكيلة، وتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية.
كما أفادت القناة 11 الإسرائيلية، يوم الخميس 21 مايو، بأنه في أعقاب تقييمات استخباراتية جديدة، بدأ الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات المهمة تحسبًا لاحتمال جدي لاستئناف القتال مع إيران، ورفعت مستوى جاهزيتها إلى الحد الأقصى.
دفع الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في إيران العائلات إلى شراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط، مما أعاد تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين.
وأظهرت الأرقام الرسمية المنشورة هذا العام تسارع التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) ليتجاوز حاجز الـ 73 في المائة، مما أدى إلى قفزة حادة في تكلفة المستلزمات المنزلية الأساسية مقارنة بالعام السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل سريع للغاية، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع الأساسية بأكثر من مرتين.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن هذا التحول قد وسّع نطاق الدفع بالتقسيط ليتجاوز المنتجات الثمينة تقليديًا- مثل الثلاجات والغسالات- ليصل إلى المواد الغذائية والمستلزمات التموينية في "السوبرماركت". وتعمل المتاجر الكبرى (سلاسل المحلات) وتجار التجزئة الأصغر حجمًا حاليًا على الإعلان عن مواد غذائية، ومنتجات نظافة شخصية، ومستلزمات منزلية، مع خطط سداد ميسرة تمتد لعدة أشهر.
وكتب موقع "اقتصاد نيوز" ومقره طهران، في تقرير نُشر يوم الخميس 21 مايو (أيار): "عندما تُباع حتى الاحتياجات الأساسية بالتقسيط، فإن هذا يعكس بوضوح الضغط الشديد الذي فرضه التضخم على الميزانيات المالية للأسر".
توسع سوق السلع المستعملة
أدت طفرة التضخم إلى تسريع الطلب على الأجهزة المنزلية، والأثاث، والإلكترونيات المستعملة، حيث بدأت العديد من العائلات في الابتعاد عن شراء السلع الجديدة كليًا.
وقالت "مريم"، وهي أم تعيش في طهران، لموقع "اقتصاد نيوز"، إنها اشترت ثلاجة مستعملة بنحو نصف سعر الثلاجة الجديدة، بعد أن استنتجت أن أسعار البيع بالتجزئة لم تعد مقدورة بالنسبة لها. وأضافت: "من الأفضل المخاطرة قليلًا وشراء منتج مستعمل بدلًا من دفع التكلفة الباهظة لمنتج جديد دفعة واحدة".
أما "نِجين"، وهي طالبة جامعية تحولت دراستها إلى الإنترنت بدلًا من الحضور الفعلي، فقد كانت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) لمواصلة دراستها. وفي ظل الأسعار المرتفعة، استقرت على خيار شراء جهاز كمبيوتر محمول مستعمل بحالة جيدة، وقالت: "هذا الخيار سمح لي بمواصلة دراستي دون الحاجة إلى اقتراض قرض".
كما أفاد الباعة في أسواق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بوجود طلب أعلى على السلع المستعملة، حيث وصف بعض الباعة الزيادة بأنها تتراوح بين 40 و60 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.
تكاليف الغذاء والسكن تخنق الميزانيات
يقول اقتصاديون ومراقبون محليون إن هذا التغيير يعكس ضغوطًا هيكلية أعمق على ميزانيات الأسر؛ حيث يلتهم الإنفاق على الغذاء، والسكن، والمرافق العامة، والخدمات حصة متزايدة من الدخل الشهري.
وتجاوز التضخم السنوي حاجز 53 في المائة، وفقًا للبيانات الرسمية، في حين ارتفعت أسعار الألبان، واللحوم، والأرز، وزيت الطهي، والبيض بشكل حاد.
وذكر التقرير أن العديد من المستهلكين باتوا ينظرون الآن إلى المشتريات بالتقسيط والسلع المستعملة، ليس باعتبارها خيارات بديلة أرخص، بل كطريقة عملية وحيدة للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات المعيشة اليومية تحت وطأة الضغوط التضخمية المستمرة.
قال نائب القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي: "لم يعد التركيز يقتصر على الأنشطة الشرطية فقط، بل أصبح النظام الدفاعي والاستعداد لمواجهة الحرب غير المتكافئة في صدارة الأولويات".
وأضاف: "يجب أن تتلقى القوات تدريبًا عمليًا، وأن تنفّذ تدريبات ميدانية. كما أن شرطة المرور وشرطة الطرق، إلى جانب مهامها المرورية، تتلقى تدريبًا دفاعيًا واستعدادًا عمليًا".
وتابع: "إن التدريب في الشوارع وفي ظروف واقعية يؤدي إلى تعزيز قدرات القوات".
كتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، على منصة "إكس": "يجب أن نكمل ما بدأناه. ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسعى إلى اتفاق مع طهران، بل يجب أن تستأنف العمليات العسكرية".
وأضاف: "إن ترامب يتلقى نصائح خاطئة بالسعي إلى اتفاق لا يستحق حتى أن يُكتب على الورق".
وتابع ويكر: "يجب على القائد الأعلى أن يسمح للقوات المسلحة الأميركية بإكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران وإعادة فتح مضيق هرمز".