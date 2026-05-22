أعلنت سلطات الطيران في إيران، الجمعة، إلغاء جميع التصاريح السابقة الخاصة برحلات الطيران المدني في الجزء الغربي من نطاق معلومات الطيران في طهران وغرب البلاد، مع السماح فقط لثمانية مطارات بمواصلة العمل.

وبحسب القرار، يُسمح لمطارات مهر آباد والإمام الخميني في طهران، وقزوين، وشهيد ستاري، وبيام، ويزد، وأصفهان، وأراك، بالعمل «خلال ساعات النهار فقط».

كما أصبح تنفيذ أي رحلات منتظمة أو عارضة (تشارتر) مشروطًا بالحصول على تصريح جديد من منظمة الطيران المدني الإيرانية.

ويعني هذا القرار عمليًا تقييد حركة الطيران المدني في مطارات غرب طهران بساعات محددة، مع ضرورة الحصول على موافقة جديدة من طهران قبل أي رحلة مجدولة أو عارضة.