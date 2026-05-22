أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري بأن "بعض التقدم قد أُحرز في قضايا معينة مقارنة بالسابق، لكن لن يتم التوصل إلى أي اتفاق ما لم تُحل جميع القضايا الخلافية"، وذلك نقلًا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني.

وأضاف المصدر: "التركيز الحالي منصب على مسألة إنهاء الحرب، وحتى يتم ذلك لن يتم التفاوض حول أي قضية أخرى".

وتابع: "المحادثات والمشاورات حول القضايا الخلافية ما زالت مستمرة، ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة نهائية بعد، والوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل الرسائل بين الطرفين".

كما أضاف المصدر أن "النصوص التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية حول تفاصيل التفاهم غير دقيقة".