قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس" إنه سيجتمع خلال ساعات مع المفاوضين الأميركيين لمراجعة آخر عرض تقدمت به إيران، ومن المحتمل أن يتخذ بحلول يوم غد الأحد قرارًا بشأن احتمال استئناف الحرب.

وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك "احتمال 50-50 قوي" للتوصل إلى اتفاق "جيد"، وإلا فإنه "سيقوم بتدميرهم بالكامل".

وقال ترامب إنه سيعقد اجتماعًا يوم السبت مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة الرد الأخير من إيران، كما من المقرر أن ينضم إليهم نائب الرئيس جي دي فانس.

وأوضح الرئيس الأميركي: "أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أوجه ضربة أقسى من أي وقت سابق، أو نوقع اتفاقًا جيدًا".

وأضاف: "بعض الناس يفضلون التوصل إلى اتفاق، والبعض الآخر يفضل استئناف الحرب".