قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقناة "سي بي إس" إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب بكثير" من التوصل إلى اتفاق، وإن الظروف تتحسن يومًا بعد يوم.
وأضاف أن المقترح الجديد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة، إضافة إلى تمديد المحادثات لمدة 30 يومًا.
وأكد ترامب أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع حصول النظام الإيراني على سلاح نووي، وأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن اليورانيوم المخصب.
ونقلت "سي بي إس" أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المقترحات، ويواصل التشاور مع مستشاريه وقادة المنطقة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لموقع "أكسيوس" إنه سيجتمع خلال ساعات مع المفاوضين الأميركيين لمراجعة آخر عرض تقدمت به إيران، ومن المحتمل أن يتخذ بحلول يوم غد الأحد قرارًا بشأن احتمال استئناف الحرب.
وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك "احتمال 50-50 قوي" للتوصل إلى اتفاق "جيد"، وإلا فإنه "سيقوم بتدميرهم بالكامل".
وقال ترامب إنه سيعقد اجتماعًا يوم السبت مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة الرد الأخير من إيران، كما من المقرر أن ينضم إليهم نائب الرئيس جي دي فانس.
وأوضح الرئيس الأميركي: "أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أوجه ضربة أقسى من أي وقت سابق، أو نوقع اتفاقًا جيدًا".
وأضاف: "بعض الناس يفضلون التوصل إلى اتفاق، والبعض الآخر يفضل استئناف الحرب".
ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن هناك خلافات جدية مازالت قائمة في بعض الملفات بين طهران وواشنطن، خصوصًا بشأن التزام الولايات المتحدة الفعلي بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وكذلك ملف مضيق هرمز.
وأضافت أنه "نظرًا لمطالب أميركا المبالغ فيها، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق يظل مرتفعًا".
وأضاف التقرير أنه في حال تسوية نقاط الخلاف، قد يُعلن في المرحلة الأولى عن تفاهم مبدئي، يليه منح مهلة 30 أو 60 يومًا لمناقشة الملف النووي دون التزام أولي من جانب إيران.
وأشارت "تسنيم" إلى أن الجانب الأميركي كان يطالب في مسوداته السابقة بأن تقدم طهران تنازلات نووية منذ المرحلة الأولى، بما في ذلك إغلاق المنشآت النووية وتسليم المواد المخصبة، وهو ما ترفضه إيران في هذه المرحلة.
كما أكد التقرير أن طهران تشدد على ضرورة إنهاء الحرب والتهديدات في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وأن هذا الشرط يجب أن يحظى بقبول الطرف الأميركي، بينما عارضت واشنطن بعض هذه البنود في مسودات سابقة.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الوسطاء في النزاع بين طهران وواشنطن يعتقدون أنهم يقتربون من اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يومًا، مع وضع إطار لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، قال أشخاص مطّلعون على سير المفاوضات إن الاتفاق قد يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، إضافة إلى التزام بدراسة تخفيف أو نقل أو تقليص مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستخفف أيضًا من الحصار البحري على موانئ جنوب إيران، وستوافق على تخفيف العقوبات، إلى جانب الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن قريبون جدًا وبعيدون جدًا من التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لدينا تجربة مع التصريحات المتناقضة للطرف الأميركي، وقد غيّروا مواقفهم مرارًا".
وفيما يتعلق بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير إلى طهران، قال إن باكستان تلعب دورًا مهمًا كوسيط، وإن هدف الزيارة كان مواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة.
وبشأن المفاوضات، قال بقائي إن "التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، استنادًا إلى مقترح طهران المؤلف من 14 بندًا، والذي تم تبادله عدة مرات بين الأطراف، مع تبادل وجهات النظر حول بنوده المختلفة".