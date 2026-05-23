ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الوسطاء في النزاع بين طهران وواشنطن يعتقدون أنهم يقتربون من اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يومًا، مع وضع إطار لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، قال أشخاص مطّلعون على سير المفاوضات إن الاتفاق قد يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، إضافة إلى التزام بدراسة تخفيف أو نقل أو تقليص مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستخفف أيضًا من الحصار البحري على موانئ جنوب إيران، وستوافق على تخفيف العقوبات، إلى جانب الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمّدة في الخارج.