ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن هناك خلافات جدية مازالت قائمة في بعض الملفات بين طهران وواشنطن، خصوصًا بشأن التزام الولايات المتحدة الفعلي بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وكذلك ملف مضيق هرمز.

وأضافت أنه "نظرًا لمطالب أميركا المبالغ فيها، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق يظل مرتفعًا".

وأضاف التقرير أنه في حال تسوية نقاط الخلاف، قد يُعلن في المرحلة الأولى عن تفاهم مبدئي، يليه منح مهلة 30 أو 60 يومًا لمناقشة الملف النووي دون التزام أولي من جانب إيران.

وأشارت "تسنيم" إلى أن الجانب الأميركي كان يطالب في مسوداته السابقة بأن تقدم طهران تنازلات نووية منذ المرحلة الأولى، بما في ذلك إغلاق المنشآت النووية وتسليم المواد المخصبة، وهو ما ترفضه إيران‌ في هذه المرحلة.

كما أكد التقرير أن طهران تشدد على ضرورة إنهاء الحرب والتهديدات في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وأن هذا الشرط يجب أن يحظى بقبول الطرف الأميركي، بينما عارضت واشنطن بعض هذه البنود في مسودات سابقة.

