قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن الوضع الحالي في البلاد "هشّ"، مشيرًا إلى أن حالة "لا حرب ولا سلم" تجعل جميع السيناريوهات محتملة، وتفرض الاستعداد للأسوأ.

وأكد بروجردي: "يجب أن نكون دائمًا مستعدين للأسوأ حتى لا يكرر الأعداء أخطاءهم السابقة".

وحذّر من أن إيران سترد "بشكل حازم ودون تهاون" على أي تحرك "مغامر".

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في إشارة إلى مسار المفاوضات، أن "المفاوضات ساحة معركة سياسية"، لافتًا إلى أن محمد باقر قاليباف "يخوض حربًا في تلك الساحة"، إلى جانب وزير الخارجية، وبالاعتماد على دعم الشعب والقوات المسلحة، عبر الحديث عن موضوع القوة.