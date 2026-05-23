أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الهيئة لم تصدر أي إشعار رسمي جديد للطيران بشأن فرض قيود على أجواء البلاد، مؤكدًا أن الوضع الجوي والرحلات الجوية يسيران بشكل طبيعي.

وقال إن "وضع أجواء البلاد لا يزال كما هو دون تغيير، والرحلات تُنفذ وفق الجداول المقررة".

وأضاف المتحدث، دون الخوض في تفاصيل إشعار الطيران، أن "الإشعار الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ومرفوض".

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، في بيان سابق، أن نشاط المطارات الواقعة في الجزء الغربي من نطاق الطيران الإيراني المعروف باسم "FIR طهران" سيُعلّق حتى يوم الاثنين المقبل، مع السماح لعدد محدود فقط من المطارات بالعمل.

ووفق ذلك البيان، فقد تم استثناء مطارات أرومية، كرمان، عبادان، شيراز، يزد، كرمانشاه، رشت، والأهواز من هذه القيود، مع السماح بعملها فقط من شروق الشمس حتى غروبها.