وبحسب التقرير، فإن محمد باقر سعد داوود السعدي، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو أحد قادة كتائب حزب الله والمدعومين من الحرس الثوري الإيراني، تعهّد بقتل إيفانكا ترامب، وكان يمتلك خرائط لمنزلها في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأفادت الصحيفة بأن السعدي استهدف عائلة ترامب ردًا على مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة مسيّرة قرب بغداد. ونقلت عن انتفاضة قنبر، نائب الملحق العسكري السابق في السفارة العراقية بواشنطن، قوله إن السعدي كان يردد بعد مقتل سليماني: "يجب أن نقتل إيفانكا حتى نحرق بيت ترامب كما أحرق بيتنا".

وأضاف قنبر أن السعدي كان بحوزته مخطط لمنزل إيفانكا في فلوريدا، بينما أكد مصدر آخر للصحيفة صحة هذه المعلومات.

كما ذكرت الصحيفة أن السعدي نشر عبر منصة "إكس" صورة لخريطة تُظهر المنطقة السكنية المغلقة التي تقيم فيها إيفانكا مع زوجها جاريد كوشنر، وكتب مهددًا: "لا قصوركم ولا جهاز الخدمة السرية سيحميكم. نحن الآن في مرحلة المراقبة والتحليل، وانتقامنا مسألة وقت".

ووفقًا للتقرير، فقد أُلقي القبض على السعدي في تركيا يوم 15 مايو (أيار) قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بتنفيذ أو التخطيط لـ 18 هجومًا ومحاولة هجوم في أوروبا وأميركا.

وتقول وزارة العدل الأميركية إنه يقف وراء هجمات استهدفت أهدافًا أميركية ويهودية، من بينها تفجير في بنك بنيويورك ميلون في أمستردام، وطعن يهوديين في لندن، وإطلاق نار على مبنى القنصلية الأميركية في تورونتو، إضافة إلى مخططات أخرى في مدينة لييج البلجيكية.

كما أفادت الباحثة إليزابيث تسوركوف، وهي باحثة بارزة في معهد "نيو لاينز" بواشنطن، بأن السعدي كانت تربطه علاقة وثيقة بقائد فيلق القدس الحالي إسماعيل قاآني.

وأضاف التقرير أن السعدي كان يستخدم وكالة سفر دينية أسسها للتنقل بين دول مختلفة والتواصل مع "خلايا إرهابية"، وكان يحمل جواز سفر خدميًا عراقيًا يسهّل تحركاته الدولية.

ويُحتجز السعدي حاليًا في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك داخل زنزانة انفرادية، فيما لم يعلّق محاميه أو البيت الأبيض على هذه الاتهامات حتى الآن.