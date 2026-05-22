أفاد موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، في تقرير له، بأن معدلات التضخم المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية للأسر خلال عام 2026، أدت إلى تغيير ملموس في النمط الاستهلاكي للمواطنين.

وأوضح أن "ظاهرة الشراء بالتقسيط امتدت من السلع المعمرة والثمينة إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والمستلزمات الصحية".

وأشار الموقع إلى أن الشراء بالتقسيط لم يعد يقتصر على السلع الفاخرة أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة، بل بات يشمل السلال الغذائية والتموينية عبر أنظمة الدفع متعدد المراحل، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على شح السيولة النقدية لدى الأسر الإيرانية.

ووفقًا للتقرير ذاته، دفعت الضغوط التضخمية المتزايدة بالعديد من الأسر إلى التخلي عن شراء السلع الجديدة نقدًا، والتوجه بدلاً من ذلك نحو خيارات التقسيط أو سوق السلع المستعملة.

وفي السياق، أكد تجار السلع المستعملة تسجيل ارتفاع في معدلات الطلب داخل أسواقهم بنسب تتراوح بين 40 و60 في المائة.

