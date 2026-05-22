وأضاف روبيو، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه "لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تقبل بمثل هذا الأمر، ولا أعرف دولة واحدة تدعم هذا التوجه باستثناء إيران".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى التحركات الدبلوماسية الجارية في أروقة الأمم المتحدة، كاشفاً عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بناءً على مقترح من مملكة البحرين، وهو المشروع الذي شاركت فيه الولايات المتحدة بفاعلية، لافتاً إلى أنه يحظى بأكبر عدد من الدول المشاركة في تبني القرار في تاريخ مجلس الأمن.

وحذر روبيو من أن هناك دولاً قليلة تدرس حالياً إمكانية استخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار، معتبراً أن حدوث ذلك "سيكون أمراً مؤسفاً".

وشدد روبيو على أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لتحقيق إجماع عالمي لمنع تنفيذ هذا المخطط الإيراني، قائلاً: "علينا أن نرى ما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال مؤسسة فاعلة أم لا، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة عبر هذا المسار الدبلوماسي".

كما حذر من أنه في حال تنفيذ نظام تحصيل الرسوم في مضيق هرمز، فإن هذا الإجراء قد يتكرر في ممرات مائية حيوية أخرى حول العالم، مضيفاً: "هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح بحدوثه".

وفي معرض حديثه عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، أوضح روبيو أن هذا الممر المائي يعد شرياناً حيوياً ليس فقط للدول المشاركة في اجتماع الناتو، بل ولبلدان أخرى في العالم، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واختتم وزير الخارجية الأميركي تصريحاته بالإعراب عن أمله في أن تمهد لقاءات "الناتو" الحالية الأرضية المناسبة لقمة القادة المقررة بعد نحو ستة أسابيع، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العمل التنسيقي الذي يتعين إنجازه حتى ذلك الوقت.